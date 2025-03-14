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Премьер Канады назвал безумной идею о присоединении страны к США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не войдет в состав США, сообщает в пятницу CBC.

"Это безумно. Его идея безумна. Вот и все", - заявил Карни, отвечая на вопрос журналиста о словах американского госсекретаря Марко Рубио, который ранее в пятницу вновь заявил о присоединении Канады к Соединенным Штатам.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал идею, что Канада должна стать 51-м американским штатом. В ответ на это Карни заявлял, что "Канада никогда, ни в каком виде не станет частью Америки".

Новый лидер Либеральной партии Канады Карни занял пост премьер-министра страны в пятницу. Ожидается, что позже этой весной он объявит о досрочных выборах в парламент.

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