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Новый канадский премьер-министр Марк Карни приведен к присяге

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Возглавивший Либеральную партию Канады Марк Карни занял в пятницу пост премьера страны, сообщает телеканал CBC.

"Карни был приведен к присяге и стал 24-м премьер-министром Канады", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшие дни он объявит о проведении парламентских выборов.

Карни - канадский экономист, финансист и общественный деятель, бывший управляющий канадского и британского центробанков. С 9 марта 2025 года является лидером правящей Либеральной партии Канады (ЛПК). Прежде не занимал политических постов и не имел места в парламенте.

Родился Карни 16 марта 1965 года в городе Форт-Смит на северо-западе Канады, получил образование в Гарварде, а затем в Оксфордском университете, где изучал экономику. Его карьера началась в финансовом секторе; он работал в крупных международных организациях, включая отделения инвестиционного банка Goldman Sachs.

В 2008 году был назначен главой Банка Канады. Этот период стал решающим для его карьеры, поскольку тогда начался глобальный финансовый кризис.

В 2013 году Карни перешел на пост управляющего Банком Англии. Он стал первым человеком на этой должности, не являющимся британцем. В ноябре 2018 года получил британское гражданство.

В 2020 г. Карни стал спецпосланником ООН по борьбе с изменением климата и финансам, выступая за то, чтобы финансовый сектор инвестировал в достижение нулевого уровня выбросов.

Во время пандемии COVID-19 Карни консультировал правительство премьера Канады Джастина Трюдо по вопросам восстановления экономики.

В итоге Карни вернулся в Канаду и занялся политикой. 16 января 2025 г. объявил, что будет баллотироваться на пост лидера ЛПК: в начале января глава ЛПК и премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку, как только партия найдет ему замену. На внутрипартийных выборах 9 марта 2025 г. Карни одержал победу, набрав 85,9% голосов членов партии.

Карни выступает за снижение налогов для среднего класса, увеличение расходов на здравоохранение и образование, замену налога на выбросы углерода программой стимулирования внедрения возобновляемых источников энергии. Он поддерживает планы строительства дополнительной инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа в Европу и Азию. Карни также высказывается за увеличение оборонных расходов до уровня в 2% от ВВП и выше, как этого требуют стандарты НАТО (в 2023 г. ассигнования на оборону Канады составили 1,3% от ВВП), и расширение военного присутствия Канады в Арктике. Он считает необходимым ввести пошлины в ответ на аналогичные шаги США.

Марк Карни Канада
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