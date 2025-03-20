Премьер Канады назначит парламентских выборы на 28 апреля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье объявит о намерении провести парламентские выборы 28 апреля, сообщает в четверг газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

"Премьер-министр Марк Карни готов объявить в воскресенье о проведении внеочередных федеральных выборов. Ожидается, что голосование состоится 28 апреля", - пишет газета со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.

В издании считают, что основной темой предвыборной кампании станут торговая война с Вашингтоном и идея американского президента Дональда Трампа по включению Канады в состав США.

Возглавивший Либеральную партию Канады Карни был приведен к присяге в качестве премьер-министра 14 марта. Тогда же отмечалось, что в ближайшие дни он объявит о проведении парламентских выборов.