Ушаков сказал, что конкретики по возможным контактам Путина и Трампа пока нет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Конкретики по возможным контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, они будут организованы, когда появится необходимость, а пока Москва и Вашингтон взаимодействуют на других уровнях, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

"Эту встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу сказать", - добавил Ушаков.

В минувшую пятницу Ушаков сообщил журналистам, что воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов.