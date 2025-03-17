ЕС поможет в лечении пострадавших при пожаре в клубе в Северной Македонии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия сообщила, что гражданская защита Евросоюза доставляет для лечения в страны ЕС пострадавших от ожогов при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям жертв и всем пострадавшим. ЕС солидарен с народом Северной Македонии в это трудное время. Я благодарю европейские страны за быстрое предоставление лечения и помощи пострадавшим через наш механизм гражданской защиты", - заявила член ЕК по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

В ночь на воскресенье в городе Кочани загорелся ночной клуб, погибли 59 человек и более 155 пострадали.

Северная Македония активировала механизм гражданской защиты ЕС, запросив помощь в эвакуации 15 пациентов с тяжелыми ожогами. Девять европейских стран: Венгрия, Греция, Литва, Люксембург, Норвегия, Румыния, Словения, Хорватия, Швеция - немедленно предложили помощь через этот механизм.

"В настоящее время ЕС координирует транспортировку дополнительных пациентов в страны, которые предложили лечение. ЕС остается в тесном контакте с национальными властями в Северной Македонии и готов мобилизовать дополнительную помощь в случае необходимости", - заверили в Еврокомиссии.