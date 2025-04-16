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Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом, состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что "безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным". "Будет и обмен мнениями по региональным делам", - добавил он.

По словам представителя Кремля, "регион изобилует конфликтным потенциалом, и Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций".

Он отметил доверительный характер диалога между Россией и Катаром, в том числе по самым чувствительным темам.

Дмитрий Песков Катар Кремль Владимир Путин Тамим Аль Тани
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