Эрдоган заявил Трампу о поддержке попыток урегулировать конфликт на Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили, в частности, украинский конфликт, сообщает издание Daily Sabah.

"Эрдоган заявил, что поддерживает шаги Трампа, направленные на то, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной", - отмечает издание.

Кроме того, турецкий лидер в ходе беседы с президентом США выразил надежду на то, что при Трампе отношения двух стран будут строиться на "искреннем подходе, ориентированном на достижении решений".

Согласно Daily Sabah, президент Турции призвал Трампа отменить санкции против турецкого оборонного сектора, и "завершить процесс приобретения Анкарой американских истребителей F-16".

Вместе с тем, согласно турецкой стороне, Эрдоган и Трамп обсудили борьбу с терроризмом.