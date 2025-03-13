Bloomberg узнал, что Турция может поучаствовать в возможной миротворческой миссии на Украине

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Турция в рамках усиления своего влияния на ЕС может направить своих военных для участия в миротворческой миссии на Украине в случае ее создания, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет более близкого оборонного и экономического сотрудничества с ЕС в обмен на обеспечение ему безопасности, в то время как европейский континент ищет способы сократить зависимость от Вашингтона. По словам лиц, знакомых с вопросом, речь может, в частности, идти об участии турецких военных в украинской миротворческой миссии", - передает агентство.

Источники уточняют, что Анкара рассматривает возможность небоевой миссии, в ходе которой турецкая сторона будет помогать следить за обстановкой на линии соприкосновения на Украине.

Собеседники агентства полагают, что возросшая роль Турции в обеспечении региональной безопасности в итоге может стимулировать переговоры на тему обновления таможенного союза между Европейским союзом и Турцией и получения турецкими гражданами права на безвизовые поездки в ЕС.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.

Лидеры других европейских стран отнеслись к этой идее более сдержанно.