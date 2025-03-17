Поиск

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом покинет МКС 18 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, 18 марта покинет Международную космическую станцию (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В рамках завершения миссии Crew-9, которая продолжалась на орбите шесть месяцев, на Землю Горбунов вернется вместе с астронавтами NASA Ником Хейгом, Бутчем Уилмором и Суни Уильямс.

Корабль после расстыковки со станцией должен будет 19 марта осуществить мягкое приводнение в Атлантике вблизи берегов Флориды.

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс, прибывшие в июне прошлого года на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner корпорации Boeing, должны были пробыть на МКС всего восемь дней, но "задержались" на ней до марта. В ходе подлета к МКС на корабле были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в его сервисном модуле.

7 сентября прошлого года он в беспилотном режиме был отстыкован от МКС и через шесть часов в автоматическом режиме совершил с помощью парашютной системы мягкую посадку в штате Нью-Мексико. Возвращение экипажа NASA решило предпринять с помощью четырехместного корабля Cargo Dragon компании SpaceX, на котором на станцию в сентябре прошлого года прибыл экипаж в составе Горбунова и Хейга.

После отбытия корабля Crew Dragon на станции продолжат работать космонавты "Роскосмоса" Кирилл Песков, Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавты NASA Дональд Петтит, Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Crew Dragon NASA МКС Роскосмос США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что проведет разговор с президентом России 18 марта

Трамп заявил, что проведет разговор с президентом России 18 марта

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 марта

Фондовые индексы США завершили неделю уверенным ростом

Трамп направил Нацгвардию в Арканзас для борьбы с последствиями торнадо и штормов

Трамп направил Нацгвардию в Арканзас для борьбы с последствиями торнадо и штормов

Хуситы утверждают, что атаковали американский авианосец

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром
Операция США и союзников против хуситов

Глава Пентагона пообещал безжалостную операцию против хуситов

Глава Пентагона пообещал безжалостную операцию против хуситов

Эрдоган заявил Трампу о поддержке попыток урегулировать конфликт на Украине

Уиткофф заявил, что разговор Трампа и Путина может пройти на следующей неделе

Уиткофф заявил, что разговор Трампа и Путина может пройти на следующей неделе

Мантуров заявил о готовности РФ создать агропромышленный хаб в Катаре

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6030 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });