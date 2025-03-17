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В Северной Македонии задержали 15 человек по делу о крупном пожаре в ночном клубе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Стражи порядка Северной Македонии задержали 15 человек в рамках расследования причин сильного пожара в ночном клубе, который привел к гибели почти 60 человек, сообщают в понедельник европейские СМИ.

В общей сложности по делу проходят более 20 человек, некоторые из которых пострадали при пожаре и находятся в настоящее время в больнице.

Министр внутренних дел страны Панче Тошковски сообщил, что "у этой компании не было лицензии на работу".

В правительстве страны заявили, что активизируют проверку ночных клубов и других развлекательных объектов на предмет соответствия стандартам безопасности.

В ночь на воскресенье в городе Кочани в ночном клубе произошел пожар. По последним данным, 59 человек погибли, более 150 пострадали.

Северная Македония
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