Корабль Crew Dragon с российским космонавтом расстыковался с МКС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Корабль покинул МКС в 01:05 по времени Восточного побережья США (в 08:05 по Москве). В рамках миссии Crew-9, которая продолжалась на орбите шесть месяцев, на Землю Горбунов вернется вместе с астронавтами NASA Ником Хейгом, Бутчем Уилмором и Суни Уильямс.

Спускаемая капсула корабля должна будет 19 марта осуществить мягкое приводнение в Мексиканском заливе вблизи берегов Флориды.

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс, прибывшие в июне прошлого года на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner корпорации Boeing, должны были пробыть на МКС всего восемь дней, но "задержались" на ней на девять месяцев. В ходе подлета к МКС на корабле были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в его сервисном модуле. 7 сентября прошлого года он в беспилотном режиме был отстыкован от МКС и в автоматическом режиме совершил с помощью парашютной системы мягкую посадку в штате Нью-Мексико. Возвращение экипажа NASA решило предпринять с помощью четырехместного корабля Cargo Dragon компании SpaceX, на котором на станцию в сентябре прошлого года прибыл экипаж в составе Горбунова и Хейга.

После отбытия корабля Crew Dragon на станции продолжат работать космонавты "Роскосмоса" Кирилл Песков, Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавты NASA Дональд Петтит, Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.