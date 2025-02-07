Назначены экипажи перекрестных полетов на МКС в 2025-2026 годах

Фото: Алексей Филиппов/ Новости

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA подписали дополнительное соглашение к договору о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), внесены изменения в составы экипажей экспедиций в 2025-2026 годах, сообщили в госкорпорации в пятницу.

"В связи с подписанием третьего дополнения к договорённости между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA о перекрёстных полётах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС" по программе Международной космической станции внесены изменения в составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций, намечающихся в 2025-2026 годах", - говорится в сообщении.

"В основной экипаж 74-й длительной экспедиции (старт на корабле "Союз МС-28" осенью 2025 года), в который входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, вместо космонавта "Роскосмоса" Олега Платонова назначен астронавт NASA Кристофер Уильямс", - сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что космонавт Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск которого планируется во второй половине 2025 года.

"В основной экипаж МКС-75 (запуск на "Союзе МС-29" летом 2026 года), в который входит космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров, вместо космонавта "Роскосмоса" Сергея Корсакова назначена космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, а вместо Анны Кикиной – астронавт NASA Анил Менон Самойленко", - заявили в "Роскосмосе".

Там добавили, что космонавт Олег Артемьев включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт которого намечается в первой половине 2026 года.

28 декабря 2024 года в госкорпорации заявили, что "Роскосмос" и NASA в 2025 году подпишут дополнительное соглашение к договору о перекрестных полетах на МКС, планируется провести два полета на кораблях "Союз МС" в 2025-2026 годах и три полета на американском корабле Crew Dragon в 2025-2027 годах.

12 декабря сообщалось, что правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о подписании второго дополнения к договору с NASA. Как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, второе дополнительное соглашение подразумевало проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.