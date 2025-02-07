Поиск

Назначены экипажи перекрестных полетов на МКС в 2025-2026 годах

Назначены экипажи перекрестных полетов на МКС в 2025-2026 годах
Фото: Алексей Филиппов/ Новости

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA подписали дополнительное соглашение к договору о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), внесены изменения в составы экипажей экспедиций в 2025-2026 годах, сообщили в госкорпорации в пятницу.

"В связи с подписанием третьего дополнения к договорённости между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA о перекрёстных полётах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС" по программе Международной космической станции внесены изменения в составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций, намечающихся в 2025-2026 годах", - говорится в сообщении.

"В основной экипаж 74-й длительной экспедиции (старт на корабле "Союз МС-28" осенью 2025 года), в который входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, вместо космонавта "Роскосмоса" Олега Платонова назначен астронавт NASA Кристофер Уильямс", - сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что космонавт Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск которого планируется во второй половине 2025 года.

"В основной экипаж МКС-75 (запуск на "Союзе МС-29" летом 2026 года), в который входит космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров, вместо космонавта "Роскосмоса" Сергея Корсакова назначена космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, а вместо Анны Кикиной – астронавт NASA Анил Менон Самойленко", - заявили в "Роскосмосе".

Там добавили, что космонавт Олег Артемьев включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт которого намечается в первой половине 2026 года.

28 декабря 2024 года в госкорпорации заявили, что "Роскосмос" и NASA в 2025 году подпишут дополнительное соглашение к договору о перекрестных полетах на МКС, планируется провести два полета на кораблях "Союз МС" в 2025-2026 годах и три полета на американском корабле Crew Dragon в 2025-2027 годах.

12 декабря сообщалось, что правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о подписании второго дополнения к договору с NASA. Как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, второе дополнительное соглашение подразумевало проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Роскосмос NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав предложил обязательную 3-летнюю отработку для выпускников-медиков

В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

Келлог не исключил усиления антироссийских санкций для решения украинского кризиса

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

Что произошло за день: четверг, 6 февраля

Правительство предложило нулевой НДС для ВСМ Москва - Санкт-Петербург на 37 лет

Госдуму попросили уточнить правила оборота драгоценных металлов и камней

Госдуму попросили уточнить правила оборота драгоценных металлов и камней

В Думу внесен законопроект об усилении ответственности за возбуждение ненависти или вражды

Путин потребовал исключить чрезмерный набор платных студентов на ненужные специальности

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5813 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе330 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });