Число новорожденных в США упало до минимума более чем за 40 лет в 2023 году

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Число новорожденных в США в 2023 году упало до минимума более чем за 40 лет, по окончательным данным Национального центра статистики в области здравоохранения (National Center for Health Statistics).

В стране родилось 3,596 млн детей, что оказалось на 2% ниже показателя за 2022 год.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений на одну женщину за всю ее жизнь) в 2023 году также опустился на 2% - до 1,62 по сравнению с 1,66 годом ранее. Это минимальный уровень с начала подсчета такой статистики в 1930-х годах. Вероятнее всего, в реальности это самый низкий уровень за более длительный период, поскольку до начала сбора подобных сведений в семьях было больше детей.

Коэффициент рождаемости ежегодно снижается в среднем на 2% с 2008 года.

В сообщении отмечается, что уровень рождаемости остается ниже порога воспроизводства (обычно считается, что это 2,1) также с 2008 года.

Средний возраст женщины при рождении первого ребенка в позапрошлом году составлял 27,5 лет по сравнению с 27,4 года в 2022 году.

Соотношение полов при рождении составляло 1048 мальчиков на 1000 девочек.

Число рождений двойни сократилось на 2% - до 30,7 на 1 тыс. родов, тройни или большего числа детей - на 6%, до 73,8 на 100 тыс. родов.