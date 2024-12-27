Население США в 2024 году выросло почти на 1%, максимально за 23 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Население США в 2024 году выросло почти на 1% – максимальными темпами с 2021 года. Об этом сообщило американское Бюро переписи населения.

Число жителей страны в этом году превысило 340 млн человек.

Самый значительный прирост традиционно показали южные штаты – 1,8 млн человек (больше, чем остальные регионы, вместе взятые). В том числе в Техасе население выросло примерно на 563 тыс. человек, во Флориде – на 467 тыс. человек.

Наиболее существенные темпы роста в процентном выражении показал округ Колумбия – 2,2%.

Чистый приток иммигрантов в страну составил почти 2,8 млн человек. Столь высокий показатель отчасти связан с изменением методики подсчета (теперь в него включаются лица, допущенные в США по гуманитарным причинам).

При этом иммиграция целиком обеспечила прирост населения в 16 штатах, где в ее отсутствие произошел бы спад, приводит Associated Press слова демографа Brookings Institution Уильяма Фрея.

В трех штатах – Миссисипи, Вермонте и Западной Вирджинии – население сократилось, хотя и незначительно.

Количество новорожденных в США в 2024 году превысило число смертей почти на 519 тыс.