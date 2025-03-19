В ООН сообщили об ударе Израиля по гостевому дому организации в секторе Газа

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по гостевому дому ООН в городе Дейр-эль-Балах, в котором находились гуманитарные работники организации, сообщают в среду арабские СМИ.

В результате атаки по находящемуся в центральной части сектора Газа городу четверых пострадавших работников ООН доставили в больницу "Аль-Акса" на автомобиле скорой помощи, еще одного - на бронированном автомобиле ООН. Позже один из сотрудников организации скончался в больнице. Отмечается, что он - иностранец.

В последние часы ЦАХАЛ, по данным СМИ, продолжает наносить удары по анклаву. В частности, армия нанесла несколько ударов по городу Газа.

По данным палестинской стороны, во время ночных и утренних ударов по сектору Газа погибли как минимум 27 человек.

Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ сообщили, что возобновили нанесение массированных ударов по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац потребовал от ХАМАС немедленно отпустить всех оставшихся у группировки заложников и пригрозил в противном случае использовать весь израильский военный потенциал против ХАМАС. В свою очередь представитель израильского правительства Давид Менсер отмечал, что возобновление боевых действия в Газе координировалось с Вашингтоном.