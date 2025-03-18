Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) принять "решительные меры" против ХАМАС в секторе Газа, сообщает канцелярия премьера.

В заявлении отмечается, что ХАМАС "отклонил все предложения, которые он получил" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

Как уточнили в офисе Нетаньяху, удары ЦАХАЛ направлены на ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с наращиванием военной силы", - сообщили в канцелярии. "Планы по возобновлению операций армии обороны Израиля были одобрены политическим эшелоном на прошлой неделе", - добавили там.

Армия обороны Израиля сообщила, в свою очередь, что наносит "массированные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа".

Тем временем телеканал Al Jazeera пишет, что по меньшей мере 13 человек были убиты и более 50 ранены в результате серии израильских ударов по городу Газа на севере палестинского анклава.