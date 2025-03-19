ЦАХАЛ отрицает нанесение удара по объекту ООН в секторе Газа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что не наносила ударов по гостевому дому ООН в городе Дейр-эль-Балах в центральном секторе Газа.

"ЦАХАЛ не атаковал объект ООН в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ призывает СМИ осторожнее обращаться с неподтвержденными сообщениями", - говорится в сообщении в телеграм-канале армии.

Ранее ближневосточные СМИ передавали, что, по их данным, в результате удара ЦАХАЛа по гостевому дому организации в Дейр-эль-Балахе пострадали как минимум четыре сотрудника ООН, как минимум один погиб.