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ЦАХАЛ отрицает нанесение удара по объекту ООН в секторе Газа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что не наносила ударов по гостевому дому ООН в городе Дейр-эль-Балах в центральном секторе Газа.

"ЦАХАЛ не атаковал объект ООН в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ призывает СМИ осторожнее обращаться с неподтвержденными сообщениями", - говорится в сообщении в телеграм-канале армии.

Ранее ближневосточные СМИ передавали, что, по их данным, в результате удара ЦАХАЛа по гостевому дому организации в Дейр-эль-Балахе пострадали как минимум четыре сотрудника ООН, как минимум один погиб.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ ООН сектор Газа
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