В Иерусалиме тысячи человек вышли на протест против возобновления военных действий в Газе

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Иерусалиме несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протеста против отстранения Ронена Бара от должности главы Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет", против возобновления военных действий в секторе Газа и за сделку по заложникам, пишет The Times of Israel.

Протестующие подошли к резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Некоторые из них пытаются прорваться через металлические заграждения внутрь, происходят стычки с полицией. В толпе виден плакат с лозунгом: "Долой разрушительное правительство", люди скандируют: "Почему Нетаньяху все еще тут, а они (заложники - ИФ) - все еще в Газе?".

Еще группа протестующих устроила неподалеку от резиденции главы правительства сидячую молчаливую забастовку. Сидячие забастовки проходят в ряде других мест в городе.

16 марта Нетаньяху объявил о намерении уволить Бара в связи с утратой доверия. Позже премьер обвинил главу "Шин-Бет" в превышении должностных полномочий. Кадровое решение еще не принято.

В ночь на 18 марта армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС, в секторе Газа.

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС.