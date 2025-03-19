Премьер Грузии заявил об интересе в перезагрузке отношений с США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Грузия заинтересована в восстановлении стратегического партнерства с США с чистого листа, заявил в эфире грузинского телеканала "ТВ 1" премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы и ранее делали заявления, что желаем перезагрузки наших отношений с США, восстановления стратегического партнерства не просто с чистого листа, а с конкретной дорожной картой, которая будет отражать конкретные задачи и приоритеты для обеих стран", - сказал он.

Кобахидзе отметил, что несколько дней назад состоялась встреча главы грузинского МИД Майи Бочоришвили с послом США в Тбилиси Робин Данниган, и "хотя недопустимо выносить содержание встречи за закрытыми дверями, обе стороны выразили заинтересованность повышения уровня отношений между нашими странами".

Премьер Грузии также прокомментировал отношения Тбилиси с Евросоюзом.

"Грузия - маленькое государство, но государство с достоинством. Если будет достойное отношение к нашей стране, а не требования участия в войне, введения санкций, которые вернутся к нам экономическим спадом, то с нашей стороны есть полная открытость к сотрудничеству", - сказал Кобахидзе.