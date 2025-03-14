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Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию

Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию
Сухум
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Грузинские авиавласти намерены добиваться запрета Международной организации гражданской авиации (IСAO) на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухум (Абхазия), заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии. Комментарий ведомства опубликовало издание bm.ge.

Эксплуатация Сухумского аэропорта является незаконной, а иностранная авиакомпания, выполняющая рейс в Абхазию, "нарушит основные и основополагающие принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации", считает агентство.

В комментарии отмечается, что Грузия пользуется "безоговорочной поддержкой со стороны ICAO".

"У аэропорта Сухума нет сертификата пригодности аэродрома, выданного авиационными властями Грузии", а при отсутствии действующего сертификата "на территории Грузии запрещается использовать аэродром для целей гражданской авиации", отмечает агентство.

"Агентство использует все форматы, будь то сессии Ассамблеи, инициированные советом IСAO, заседания европейского и североатлантического регионов IСAO, двусторонние встречи с высшими должностными лицами организации или технические консультации, для того, чтобы вопрос запрета на международные полеты (. . .) постоянно находился в повестке дня", - говорится в комментарии.

Аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Он построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

Открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией планируется к началу летнего сезона, сообщал в начале февраля министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой (избран президентом Абхазии, инаугурация состоится 2 апреля). Тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля.

Реконструкцией сухумского аэропорта (первая очередь) занимается российская компания "Инфраструктурное развитие".

Грузия Абхазия ICAO Роман Старовойт Сухум
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