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В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине
Фото: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в среду, что поставки американского вооружения Украине через польский хаб возобновлены в прежнем объеме.

"Поставки оружия через Ясенку (польский аэропорт Жешув-Ясенка, через который проходят поставки военной помощи США Украине - ИФ) вернулись на прежний уровень", - сказал Сикорский, которого цитирует новостной портал Gazeta.pl.

Он уточнил, что это стало результатом состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров США и Украины.

В начале марта польские власти сообщили о полном прекращении поставок американской военной помощи Украине, которые осуществлялись через Польшу.

Во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь Украине может быть возобновлена, если Киев покажет заинтересованность в мирных переговорах с Москвой. "Посмотрим, как пройдут переговоры (в Джидде - ИФ) завтра. (...) Думаю, что, если мы проведем там хорошую встречу, от которой мы будем в восторге, и сможем отчитаться перед президентом, тогда, я думаю, будут приняты решения относительно паузы, нынешней паузы", - сказал Рубио журналистам на борту самолета, следовавшего в Саудовскую Аравию.

Позднее представитель Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии как продуктивные и позитивные. "Новости, которые мы получаем об этой встрече в течение дня и о которых доложили президенту, положительные. Эта встреча проходит продуктивно", - заявила Левитт на брифинге.

США Украина Польша Радослав Сикорский
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