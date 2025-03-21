Макрон рассматривает миротворцев ООН как альтернативу отправке европейских военных на Украину

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает миротворцев ООН в качестве альтернативы плану по отправке европейских военных на Украину для поддержания будущего мира, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

"По сведениям газеты, президент Франции обдумывает возможность согласования отправки миссии ООН для защиты будущего мира", - пишет газета.

Отмечается, что "Макрон поднял вопрос использования миротворческой миссии ООН в качестве альтернативы" плану, разработанному совместно с британским премьером Киром Стармером, в четверг на саммите ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Стармер и Макрон возглавляют дискуссии между 37 странами на тему создания "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантии мира на Украине.

Газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США. Лидеры других европейских стран отнеслись к данной идее сдержанно.