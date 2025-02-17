WP сообщила, что в Европе задумались об отправке на Украину 25-30 тыс. военных

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Страны Европы раздумывают над предложением направить в рамках "мирного процесса" на Украину 25-30 тыс. военных, сообщает в понедельник The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Последняя на данный момент версия европейского планирования предусматривает силы "гарантирования" или "сдерживания" размером в несколько бригад - 25-30 тыс. солдат. Они не будут находиться на линии соприкосновения, однако в состоянии боеготовности, если российские войска снова начнут войну", - информирует издание.

The Washington Post поясняет, что эту группировку будут "страховать" больше сил, размещенных вне украинской территории на случай необходимости.

Как заявили изданию два неназванных официальных лица, наибольший вклад в контингент на данный момент готова внести Франция - примерно 10 тыс. военнослужащих.

Также четыре официальных лица сказали газете, что в связи с этой инициативой Европа хотела бы получить поддержку США - в разведке, наблюдении, возможно, поддержку с воздуха или помощь со средствами ПВО для защиты войск.

В то ж время США запросили в европейских столицах информацию, сколько войск и какое оборудование могут выделить государства региона для потенциальной миссии на Украине.

Однако, отметил один западный дипломат, и США, и европейские стороны с трудом раскрывают нужные данные друг другу. Европейские чиновники также утверждали, что получают противоречивые сигналы от американской администрации, где наличествуют разные точки зрения по данному вопросу.

В Париже в понедельник по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона собирается неформальное совещание руководителей ряда государств Европы по ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности. В коммюнике президентской канцелярии сообщается, что это будет неформальная встреча Макрона с главами правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.