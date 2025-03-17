Поиск

В Лондоне заявили, что более 30 стран могут войти в коалицию по урегулированию на Украине

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В офисе британского премьера Кира Стармера в понедельник заявили, что в "коалицию желающих" по урегулированию на Украине могут войти свыше 30 государств.

"Мы ожидаем, что участвовать будут более 30 стран. Очевидно, их возможности разнятся, но это значительная сила, значительное количество государств, предоставляющих войска, и еще более крупная группа с другим вкладом в дело", - приводят западные СМИ слова представителя офиса.

Он уточнил, что речь может идти об инженерно-техническом обеспечении, использовании взлетно-посадочных полос и о расквартировании военнослужащих.

В миреВеликобритания готова разместить своих миротворцев на Украине на долгие годыЧитать подробнее

СМИ напоминают, что в минувшую субботу Стармер заявлял по видеосвязи 26 другим лидерам, руководителям ЕС и НАТО о переходе планов по формированию коалиции на "рабочий этап".

В четверг десятки представителей военных ведомств должны встретиться в Великобритании и продолжить обсуждать эту инициативу.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США. Лидеры других европейских стран отнеслись к данной идее сдержанно.

Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 17 марта

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Вучич заверил, что "Майдан" в Сербии невозможен

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

МИД Руанды обязал бельгийских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов

Павел Дуров подтвердил, что прибыл из Франции в Дубай

ЕС выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро из украинского фонда

Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Саакашвили

Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Саакашвили

Китай обнародовал план действий для стимулирования потребления

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });