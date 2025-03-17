В Лондоне заявили, что более 30 стран могут войти в коалицию по урегулированию на Украине

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В офисе британского премьера Кира Стармера в понедельник заявили, что в "коалицию желающих" по урегулированию на Украине могут войти свыше 30 государств.

"Мы ожидаем, что участвовать будут более 30 стран. Очевидно, их возможности разнятся, но это значительная сила, значительное количество государств, предоставляющих войска, и еще более крупная группа с другим вкладом в дело", - приводят западные СМИ слова представителя офиса.

Он уточнил, что речь может идти об инженерно-техническом обеспечении, использовании взлетно-посадочных полос и о расквартировании военнослужащих.

СМИ напоминают, что в минувшую субботу Стармер заявлял по видеосвязи 26 другим лидерам, руководителям ЕС и НАТО о переходе планов по формированию коалиции на "рабочий этап".

В четверг десятки представителей военных ведомств должны встретиться в Великобритании и продолжить обсуждать эту инициативу.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США. Лидеры других европейских стран отнеслись к данной идее сдержанно.