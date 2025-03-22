Восстановление моратория по Черному морю может состояться на следующей неделе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мораторий на нанесение ударов по кораблям в Черном море может быть восстановлен на следующей неделе, заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, Украина и Россия обстреливают корабли друг друга в Черном море, но "ничего не говорили о моратории".

"Теперь мы до этого дошли, и это должно быть реализовано в течение недели или что-то около этого", - сказал Уиткофф.

Он добавил, что "это важно", остается обсудить некоторые детали.