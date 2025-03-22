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Уиткофф не исключил встречу президентов США и России в ближайшие месяцы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина может состоятся в ближайшие несколько месяцев, заявил спецпосланник главы американского государства Стив Уиткофф.

"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - казал он в интервью журналисту Такеру Карлсону, отметив хорошие отношения между двумя лидерами в период первого президентского срока Трампа.

При этом Уиткофф, недавно посетивший Москву, сказал, что благодарен Путину за то, что он принял его.

Владимир Путин Дональд Трамп Такер Карлсон Стив Уиткофф США
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