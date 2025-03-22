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Спецпосланник Трампа назвал ключевой вопрос в деле урегулирования украинского конфликта

Спецпосланник Трампа назвал ключевой вопрос в деле урегулирования украинского конфликта
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф считает, что вопрос о статусе присоединившихся к России украинских территорий является одним из ключевых в деле урегулирования конфликта.

"Я считаю это ключевым вопросом", - заявил Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам чиновника, население этих территорий является русскоговорящим, на прошедших там референдумах большинство высказалось за присоединение к России, они фактически находятся под ее контролем.

В то же время остается проблема международного признания этого факта. Кроме того, признание их российскими является вопросом "политического выживания" для президента Украины Зеленского, отметил Уиткофф.

Он также выразил уверенность в том, что у России нет планов нанесения ударов по европейским странам.

Кроме того, в интервью Уиткофф рассказал, что на Украине согласились с тем, что следует провести выборы.

США Стив Уиткофф Украина Такер Карлсон
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