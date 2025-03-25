В Ереване подтвердили неизменность решения о приостановке членства страны в ОДКБ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В отношениях Армении и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли что-то поменяется, заявил спикер парламента Ален Симонян.

"Не думаю, что по вопросу ОДКБ что-то поменяется. Что там пересматривать в отношениях? Это ОДКБ должен пересмотреть, понять, существует она или нет. Если существует, заявить, где границы этого существования, и что она должна сделать и чего не сделала", - сказал Симонян во вторник журналистам.

Он также заявил, что в отношениях Армении и России ничего не поменялось. "Были проблемы, были вопросы, которые задавались и будут задаваться. Оценки о том, что мы поменяли вектор, не соответствуют действительности. Есть одна реальность: Армения защищает своей суверенитет и независимость. Когда Армению обманывают или когда она с чем-то не согласна, она заявляет об этом", - сказал Симонян.

При этом он добавил, Армения "никогда не говорила, что прекращает свои отношения с какой-либо страной, в том числе, с Россией". "Не можем же мы постоянно говорить о напряженности (в армяно-российских отношениях - ИФ) и сохранять напряженность. Все по ситуации. Есть разговор, есть обсуждения", - заявил Симонян.

В декабре 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в организацию пройдена. Он указал, что Армения приостановила участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда "ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности республики Армения".