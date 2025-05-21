Лавров заявил о заинтересованности РФ в участии Армении в ОДКБ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Москва заинтересована в активном участии Армении в ОДКБ, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы за тесные контакты на регулярной основе между нашими военными, правоохранительными органами, службами безопасности. Всё это должно опираться на тот богатый опыт, который был наработан за предыдущие годы. Мы заинтересованы в активном участии Армении в ОДКБ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Ереване.