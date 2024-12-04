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Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ

Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ
Никол Пашинян
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в Организацию уже невозможен, точка невозврата пересечена, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Что касается документов (принятых на саммите ОДКБ в Казахстане - ИФ), то мы заявляли, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что означает, что мы не участвует ни в разработке документов, ни обсуждениях, не выдвигаем никаких предложений, мы просто не ставим вето", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

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"По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ", - добавил он.

"Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам", - сказал Пашинян.

По его словам, разница в восприятии Армении и России ситуации с ОДКБ и их публичное выражение "уже делает все труднее, если не невозможным возвращение Армении в ОДКБ".

"Считаю, что мы в этом вопросе перешли точку невозврата", - сказал премьер Армении.

По итогам саммита ОДКБ в конце ноября президент России Владимир Путин отметил, что "Армения заявила, что берет паузу и не объявляла о выходе из организации, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, и обращает наше внимание на это". "Если это так, то значит существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ. Ну, посмотрим", - сказал Путин.

По мнению российского президента, нынешний кризис в отношениях Армении с ОДКБ связан с внутриполитической ситуацией в этой южно-кавказской стране и последствиями событий в Карабахе.

Пашинян в среду также сказал, что заявления президента РФ "делают очевидными общую ситуацию в ОДКБ". "Наша позиция однозначная - в 2021 и 2022 гг. против Армении произошли территориальные притязания, была агрессия. Мы видели, что ситуация развивается в этом направлении. И этот вопрос в первую очередь обсудили с нашими союзниками, получив ответ, что такого быть не может, поскольку границы Армении для нас являются "красной линией", - сказал Пашинян.

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По его словам, после "мы сказали нашим союзникам, что их указанная "красная линия" пересечена, на что они ответили, что, кажется, границы не делимитированы".

"Тогда мы сказали, а где же тогда "красная линия", где она проходит, чтобы мы могли понять наши отношения с ОДКБ? Мы сказали - покажите нам зону ответственности ОДКБ в Армении, но они не показали. Я сказал тогда, что если ОДКБ в Армении не имеет зону ответственности, то, фактически, такой организации не существует", - сказал Пашинян.

Он отметил, что ситуация с Карабахом к этому не имеет отношения. "В контексте заморозки нашего участия в ОДКБ тему Карабаха мы абсолютно не затрагивали", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян ОДКБ Армения
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