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Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ, обязывающий предоставлять документы, подтверждающие гражданство, при регистрации для голосования на выборах.

"Должностное лицо штата или местного органа власти должно указать в бланке тип документа, который заявитель представил в качестве документального подтверждения гражданства Соединенных Штатов, включая дату выдачи документа, дату истечения срока действия документа (если таковой имеется), ведомство, выдавшее документ, и любые уникальные данные (...) при одновременном принятии соответствующих мер по обеспечению информационной безопасности", - говорится в указе, который опубликовал Белый дом.

В нем отмечается, что федеральный закон "запрещает иностранным гражданам участвовать в федеральных выборах, выборах на уровне штатов или местных выборах путем внесения каких-либо взносов или расходов".

"Такого рода иностранное вмешательство в наш избирательный процесс подрывает избирательные права американских граждан на управление своей Республикой", - подчеркивается в указе.

Согласно документу, штаты, которые не предпринимают шагов для "обеспечения безопасности" своих выборов, подвергнутся сокращению федерального финансирования.

В указе содержится призыв к министерству юстиции преследовать за преступления, связанные с выборами в штатах, которые, по мнению администрации, "не соответствуют федеральному законодательству о честности выборов".

Указ также направлен на то, чтобы запретить штатам подсчитывать бюллетени, которые сотрудники избирательной комиссии получают по почте после дня выборов.

Дональд Трамп США Белый дом
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