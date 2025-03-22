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Трамп отозвал допуск к секретной информации у Байдена и Харрис

Трамп отозвал допуск к секретной информации у Байдена и Харрис
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение отозвать доступ к секретной информации у экс-президента Джо Байдена и высокопоставленных чиновников его администрации.

Как сообщает The Guardian, также доступа к секретным данным лишатся бывшая кандидат в президенты Камала Харрис, бывший госсекретарь Энтони Блинкен, бывший госсекретарь, бывшая Член Палаты представителей США Лиз Чейни, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая вела дело против Трампа, вся семья Байденов и др.

Как напоминает The Guardian, сам Байден отозвал допуск Трампа в 2021 году, заявляя, что тому нельзя доверять из-за его "нестабильного поведения".

Ранее на этой неделе Трамп лишил охраны Секретной службы детей Байдена Хантера и Эшли после того, как выяснилось, что 18 агентов были приставлены к сыну экс-президента во время его поездки в ЮАР и 13 к дочери.

Джо Байден Дональд Трамп Камала Харрис США
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