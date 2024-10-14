В ЕС расширен санкционный список по Молдавии, в него попала лидер Гагаузии Гуцул

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник, что принял ограничительные меры в отношении пяти лиц и одной организации, ответственных, по его мнению, за "действия, дестабилизирующие Республику Молдова".

"ЕС продолжит оказывать всю свою поддержку законным стремлениям молдавского народа. Сегодняшние санкционные списки являются еще одним вкладом в устойчивость Молдавии", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом он обвинил Россию в попытках дестабилизировать Молдавию.

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что в список включена Евгения Гуцул, которая является руководителем Гагаузии и "несет ответственность за продвижение сепаратизма в этом регионе, тем самым пытаясь свергнуть конституционный строй и угрожая суверенитету и независимости Молдавии".

В новом перечне также числятся ее заместитель Михаил Влах, а также другие местные деятели: Юрий Кузнецов, Илья Узун.

Кроме того, под санкции попала неправительственная организация "Евразия" и ее директор и основатель Нелли Парутенко.

У лиц и организации, подпавших под санкции, замораживаются активы. Физическим лицам запрещается въезд в ЕС. Также наложен запрет "на предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно".

В коммюнике сообщается, что "ограничительные меры в рамках этого режима теперь применяются в общей сложности к 16 лицам и двум организациям". Соответствующие правовые акты были опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза.

ЕС учредил в апреле 2023 года юридические рамки для целенаправленных ограничительных мер в отношении лиц, "ответственных за поддержку или реализацию действий, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, стабильности и безопасности в стране".