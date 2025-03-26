Глава военного режима Нигера принял президентскую присягу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лидер захвативших власть в Нигере в 2023 году военных Абдурахман Тчиани в среду приведен к присяге в качестве президента страны на переходный период в пять лет в соответствии с новой хартией, заменяющей конституцию страны.

Сообщившее об этом агентство Associated Press отмечает, что данный шаг фактически воспрепятствовал попыткам региональной организации Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) "ускорить возвращение к демократии после переворота 2023 года".

Тчиани также было присвоено высшее военное звание страны - генерал армии, что, по оценке агентства, укрепляет его власть с июня 2023 года. В целом новый президент будет находиться у власти к концу переходного периода в 2030 году минимум около семи лет, следуя аналогичным моделям длительного пребывания у власти военных режимов в странах Африки, включая Мали, Гвинею и Буркина-Фасо.

AP напоминает, что нигерские путчисты изначально предлагали трехлетний переходный период сразу после переворота, но это предложение было отвергнуто ЭКОВАС, которое расценило его как провокацию и пригрозило вмешаться с применением силы. С тех пор Нигер вышел из сообщества вместе с Мали и Буркина-Фасо в знак протеста против жестких санкций, которые объявило ЭКОВАС, чтобы заставить Ниамей вернуться к демократии.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля 2023 года против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж военных. Новым лидером был объявлен генерал Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.



