Поиск

Глава военного режима Нигера принял президентскую присягу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лидер захвативших власть в Нигере в 2023 году военных Абдурахман Тчиани в среду приведен к присяге в качестве президента страны на переходный период в пять лет в соответствии с новой хартией, заменяющей конституцию страны.

Сообщившее об этом агентство Associated Press отмечает, что данный шаг фактически воспрепятствовал попыткам региональной организации Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) "ускорить возвращение к демократии после переворота 2023 года".

Тчиани также было присвоено высшее военное звание страны - генерал армии, что, по оценке агентства, укрепляет его власть с июня 2023 года. В целом новый президент будет находиться у власти к концу переходного периода в 2030 году минимум около семи лет, следуя аналогичным моделям длительного пребывания у власти военных режимов в странах Африки, включая Мали, Гвинею и Буркина-Фасо.

AP напоминает, что нигерские путчисты изначально предлагали трехлетний переходный период сразу после переворота, но это предложение было отвергнуто ЭКОВАС, которое расценило его как провокацию и пригрозило вмешаться с применением силы. С тех пор Нигер вышел из сообщества вместе с Мали и Буркина-Фасо в знак протеста против жестких санкций, которые объявило ЭКОВАС, чтобы заставить Ниамей вернуться к демократии.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля 2023 года против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж военных. Новым лидером был объявлен генерал Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.


Нигер Абдурахман Тчиани ЭКОВАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

В Казахстане заявили, что ведут переговоры с Киевом по вопросу безопасности КТК

Что случилось этой ночью: среда, 26 марта

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных, новых заявлениях о пошлинах

Трамп считает, что Россия может оттягивать заключение соглашения с Украиной

Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });