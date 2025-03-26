В Южной Корее при пожаре на российском судне пострадали шесть человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В море в восьми километрах от южнокорейского порта Камчхон (Пусан) случился пожар на российском судне Crystal Asia, сообщил телеграм-канал генконсульства России в Пусане.

"26 марта в 07:14 (по местному времени) в море в 8 км от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia (экипаж - 23 человека, из них 22 - граждане России). По информации морской полиции Пусана, шесть россиян пострадали, двое из них - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Пострадавших быстро доставили в больницы в Пусане.

Генконсульство находится в постоянном контакте с местными властями.