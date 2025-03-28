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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи обвинил КНДР в подготовке новых провокаций

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су в пятницу заявил, что северокорейский режим готовит новые провокации против Юга.

"Даже сегодня самый отсталый на земле режим Северной Кореи продолжает угрожать миру на Корейском полуострове и во всем мире", - цитирует "Ренхап" заявление Хан Док Су, сделанное по случаю Дня обороны Желтого моря.

Он сообщил, что Пхеньян, "совершенствуя свои системы вооружения" планирует новые провокации.

При этом и.о. президента Южной Кореи отметил, что военные ответят на любую северокорейскую провокацию.

"Они будут твердо поддерживать позицию в области безопасности, еще больше укрепляя южнокорейско-американский альянс и солидарность с международным сообществом, чтобы Север не посмел бросить вызов республике Корея", - добавил он.

КНДР Южная Корея Хан Док Су
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