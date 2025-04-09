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ЦК Трудовой партии Кореи подтвердил отказ КНДР от денуклеаризации

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Призывы США, Японии и Южной Кореи к денуклеаризации КНДР не могут оказать никакого влияния на ядерный статус Северной Кореи, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, комментируя высказывания глав МИД стран НАТО на недавнем заседании в Брюсселе.

"Ядерный статус КНДР, который установлен наряду с наличием действующих и мощнейших ядерных сил сдерживания, навечно закреплен высшим и основным законом государства по общей воле всего корейского народа", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) Кореи.

Этот статус является результатом выбора, отразившим угрозу со стороны внешних сил и изменение современной и будущей архитектуры международной безопасности, пояснила Ким Е Чжон.

"Ядерные вооруженные силы КНДР не только играют (...) роль в сдерживании агрессии и угрозы извне, защите суверенитета и безопасности государства, но и вносят весомый вклад в обеспечение баланса сил и стратегической безопасности региона и во всем мире", - добавила замзав отделом ЦК партии.

Она также сказала, что денуклеаризация (КНДР - ИФ) является "недостижимой целью США".

Чиновник отметила, что попытки под различными предлогами возродить уже перечеркнутое понятие "денуклеаризации" - это отрицание суверенитета КНДР и стремление навязать ей отказ от конституции и существующего строя.

Ким Е Чжон КНДР
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