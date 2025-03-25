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КНДР пообещала ответить на провокации "враждебных стран"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея "решительно" ответит на любые провокации, заявление опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Любые провокации или угрозы со стороны враждебных стран будут встречены (...) решительным ответом", - говорится в заявлении.

В публикации также говорится, что, по мере усиления конфронтационного настроя США против Северной Кореи, удвоятся усилия и действия по обеспечению национальной безопасности.

Заявление стало ответом на морские учения США, Южной Кореи и Японии, проведенные в международных водах у острова Чеджу на прошлой неделе.

Агентство считает, что трехсторонние учения доводят и без того напряженную региональную политическую и военную ситуацию "до крайности", демонстрируя "стремление США доминировать во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Военные учения проводились параллельно с ежегодными южнокорейско-американскими учениями Freedom Shield.

КНДР США Южная Корея
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