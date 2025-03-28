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Ливан и Сирия подписали соглашение о демаркации границы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ливан и Сирия заключили соглашение о демаркации их границ и о сотрудничестве для поддержания безопасности в приграничных районах, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

Министр обороны Ливана Мишель Менасса и его сирийский коллега Мурхаф Абу Касра по итогам переговоров в Саудовской Аравии в городе Джидда подписали это соглашение вечером в четверг.

Ливан и Сирия также договорились "активизировать механизмы взаимодействия", чтобы реагировать на проблемы для безопасности по обе стороны границы.

На встрече глав Минобороны также присутствовал министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

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Ранее в марте вспыхнули вооруженные столкновения между сирийскими силами и бойцами движения "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе. Причиной, по заявлению новых властей Сирии, стало похищение и убийство "Хезболлой" трех военнослужащих сирийской армии.

Также вооруженные силы Ливана сообщили, что ряд приграничных населенных пунктов страны подверглись артиллерийскому обстрелу с сирийской стороны. В ответ подразделения ливанской армии сообщили о нанесении ударов по огневым позициям на территории Сирии.

Арабские СМИ отмечали, что обстановка на ливанско-сирийской границе обострилась после прихода к власти в Сирии оппозиции.

Движение "Хезболла" поддерживало отстраненного от власти сирийского президента Башара Асада и оказывало ему помощь в борьбе с вооруженной оппозицией.

Ливан Сирия
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