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В Сирии восемь военных и два мирных жителя погибли при обстреле "Хезболлой" провинции Хомс

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере восемь сирийских военнослужащих и два мирных жителя погибли в результате обстрела ливанской радикальной группировкой "Хезболла" в понедельник территории сирийской провинции Хомс, сообщило агентство North Press agency (NPA) со ссылкой на военных.

По данным сирийского агентства, ранения во время ракетной атаки со стороны "Хезболлы" получили также два сирийских журналиста.

Вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками "Хезболлы" вспыхнули на сирийско-ливанской границе в минувшие выходные. Причиной, по заявлению новых властей Сирии, стало похищение и убийство "Хезболлой" трех военнослужащих сирийской армии.

Армия Ливана вернула сирийской стороне тела военных.

Ливанская шиитская группировка отвергла причастность к этому инциденту.

Между тем, вооруженные силы Ливана сообщили, что ряд приграничных населенных пунктов страны подверглись артиллерийскому обстрелу с сирийской стороны. В ответ подразделения ливанской армии сообщили о нанесении ударов по огневым позициям на территории Сирии.

Источник в министерстве обороны Сирии сообщил NPA, что сирийские и ливанские вооруженные силы координируют усилия по обеспечению безопасности на границе двух стран.

Арабские СМИ отмечают, что обстановка на ливанско-сирийской границе обострилась после прихода к власти в Сирии оппозиции.

Шиитская группировка "Хезболла" поддерживала отстраненного от власти сирийского президента Башара Асада и оказывала ему помощь в борьбе с вооруженной оппозицией.

Хезболла Ливан Сирия Хомс
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