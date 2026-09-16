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Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы за 88 лет

Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы за 88 лет
Архивное фото
Фото: Mantra Romay Salinas/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы между странами, процесс длился с 1938 года, со времен, последовавших за окончанием Чакской войны 1932-1935 годов, сообщает EFE со ссылкой на официальные источники.

"Решение, принятое в Ла-Пасе (Боливия), является кульминацией 88-летнего исторического процесса. Благодаря ему будет утверждена и зарегистрирована полная протяженность парагвайско-боливийской границы, что станет историческим шагом в отношениях между двумя странами", - приводит агентство слова своих собеседников.

Граница между Боливией и Парагваем имеет длину в 742 км, из них 38 км проходит по рекам. В соответствии с Договором о мире, дружбе и границах между Боливией и Парагваем, подписанном в июле 1938 года, учреждена Совместная комиссия по демаркации границ, которая начала работу в декабре того же года.

По оценкам историков, в Чакской войне погибло 50 тысяч боливийцев и 40 тысяч парагвайцев, она считается крупнейшим вооруженным конфликтом в Южной Америке в XX веке.

Боливия Парагвай Ла-Пас Чакская война
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