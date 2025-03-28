Туроператоры не получают жалоб от россиян в Таиланде из-за землетрясения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры не получали информации о пострадавших в Таиланде российских туристах в связи с землетрясением в Бангкоке, где по предварительным данным, могут находиться до двух тысяч россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Бангкоке по предварительным данным может находиться до 2000 туристов из России, из которых, по предварительным данным, 300-400 человек организованные туристы. Информации о пострадавших на данный час не поступало. Сообщений о разрушении отелей, с которыми работают туроператоры, не поступало", - говорится в сообщении.

В курортных зонах Таиланда разрушений из-за землетрясения нет.

"На Пхукете, в Паттайе и на островах туристы продолжают свой отдых в спокойном режиме", - подчеркнули в АТОР.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке и эвакуацию из высоток.