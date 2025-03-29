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Ситуация в Таиланде нормализуется после землетрясения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сообщило о постепенной нормализации ситуации в районах страны, затронутых землетрясением, в частности, в Бангкоке.

"Все аэропорты столицы Таиланда функционируют. Крупнейший аэропорт Суварнабхуми работает в обычном режиме, ситуация нормализовалась. К вечеру 28 марта возобновила работу система общественного транспорта Бангкока и междугородние маршруты", - отмечают в управлении.

Как пояснили в компании ITM Group, сведения которой приводит Российский союз туриндустрии, работа аэропортов Бангкока из-за землетрясения приостанавливалась на час, после чего была возобновлена в обычном режиме. В городе разрушено одно строящееся здание, под его завалами остаются строители. Сразу после начала подземных толчков образовался транспортный коллапс и огромные пробки. Местных жителей и туристов попросили остаться на улице, но к 19:00 они смогли вернуться в свои дома и отели.

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По данным ТАТ, утром 29 марта заработали синяя и фиолетовая линии метро Бангкока, в то время как розовая и желтая линии в пригородах города, остались закрытыми. Красная линия системы общественного транспорта и линия Airport Rail Link, соединяющая центр города и аэропорт Суварнабхуми, работают в обычном режиме.

"Государственная железная дорога также работает в обычном режиме. Дорожное движение в Бангкоке открыто, за исключением скоростной автомагистрали Дин Даенг, которая временно закрыта для проверки безопасности конструкций. Альтернативные маршруты доступны через скоростную автомагистраль Сират. В обычном режиме работают автомагистрали, соединяющие Бангкок с другими городами, в частности, популярным курортом Хуахин", - отмечают в управлении.

В ТАТ подчеркивают, что работают все отели, рестораны, кафе и торговые центры, изменений в расписании нет. Услуги туристам в Бангкоке и ближайших провинциях оказываются в полном объеме. Состоятся все запланированные мероприятия и фестивали, включая Всемирный водный фестиваль Maha Songkran World Water Festival в парке Санам Луанг в Бангкоке и другие мероприятия, приуроченные к празднованию тайского Нового года (Сонгкран) в различных районах страны. Праздник в этом году пройдет с 13 по 15 апреля.

В пятницу, в 13:20 по местному времени, в центральной части Мьянмы недалеко от города Мандалай и в 400 км от тайской провинции Чиангмай произошло землетрясение силой 8,2 балла. Подземные толчки ощущались в некоторых северных и центральных районах Таиланда, включая Бангкок. Премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чиннават объявила Бангкок зоной чрезвычайной ситуации.

Бангкок Таиланд
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