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Что случилось этой ночью: суббота, 29 марта

Растет число жертв землетрясения в Мьянме, Дарья Касаткина заявила о смене спортивного гражданства, Вэнс считает, что перемирие в Черном море близко

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вэнс заявил, что работа по перемирию в Черном море близка к завершению. Он считает, что США добились в переговорах "невероятного прогресса".

- Три украинских беспилотника сбиты за ночь над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 690 человек. МЧС РФ направило в страну два самолета со спасателями.

- Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии. Вторая ракетка России написала о смене спортивного гражданства в соцсетях.

- Трамп пообещал "объяснить Европе" необходимость контроля США над Гренландией. Вэнс, в свою очередь, заявил о нацеленности на диалог с Гренландией после обретения островом независимости

- Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины. 62-летний Доривал Жуниор возглавлял сборную Бразилии я января 2024 года.

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