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Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Председатель фракции крайне правого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен считает вынесенный ей в понедельник приговор "политическим решением".

"Правовое государство было полностью осквернено вынесенным решением, потому что судья воспрепятствовала обжалованию", - заявила Ле Пен в интервью телеканалу TF1.

По ее словам, "это скорбный день для (...) демократии, когда миллионы французов лишились своего кандидата (в президенты - ИФ)".

Политик также сообщила о намерении "подать апелляцию как можно скорее", поскольку, считает она, "миллионы французов возмущены", потому что "во Франции, стране прав человека, судьи применяют законы авторитарного режима".

"Судьи первой инстанции могут ошибаться, я, однако, полагаю, что они наплевали на все нормы применения закона. С первых часов нашего процесса я знала, что нас будут судить предвзято. Меня устранили (из избирательного процесса - ИФ), но на самом деле устранены миллионы французов", - продолжила Ле Пен.

Французский политик добавила, что не намерена просить о "президентском помиловании".

"Я верю в способность апелляционного суда проанализировать это дело беспристрастно и гарантировать, что мы не совершили никакого личного обогащения", - сказала Ле Пен о себе и своих соратниках, также приговоренных в понедельник судом.

В ответ на вопрос о перспективе председателя "Национального объединения" Жордана Барделлы как кандидата в президенты глава парламентской фракции назвала его "великолепным активом движения".

"Я надеюсь, что нам не придется использовать этот актив раньше, чем это необходимо. Но я действительно буду просить о решении по апелляции, которое позволит мне баллотироваться на президентских выборах. Я поддерживаю французский народ и буду делать это до конца", - заключила Ле Пен.

Как сообщалось, суд в Париже в понедельник признал Марин Ле Пен виновной по делу о хищении средств в Европарламенте через фиктивный найм на работу парламентских помощников. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, еще два - она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, суд постановил, что Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тыс. евро, а также запретил ей пять лет участвовать в выборах. Помимо Ле Пен виновными по этому делу признали еще восемь человек.

Марин Ле Пен Европарламент Франция Национальное собрание
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