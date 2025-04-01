Что случилось этой ночью: 1 апреля вторник

Авиаудар по Бейруту, Трамп уверен, что РФ выполнит свою часть сделки по Украине, пилотируемый корабль SpaceX вышел на орбиту

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине. В противном случае он готов ввести дополнительные пошлины на нефть.

- Пилотируемый корабль SpaceX стартовал в первый в истории орбитальный полет над полюсами Земли. Он успешно вышел на орбиту.

- Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута. Утверждается, что целью удара был "террорист "Хезболлы".

- Трамп хотел бы посоперничать с Обамой на президентских выборах. Республиканцы не верят в серьезность его заявлений о третьем сроке.

- Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах. По ее словам, "правовое государство было осквернено вынесенным решением".