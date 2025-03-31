Суд запретил Марин Ле Пен выдвигаться на выборы

Приговор по делу о нецелевых тратах средств Европарламента вступил в силу

Марин Ле Пен Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Суд Парижа (Le Tribunal de Paris) признал лидера фракции ультраправой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен и еще восемь евродепутатов виновными в нецелевом расходовании средств Европарламента, сообщает BFMTV. Суд запретил им выдвигаться на выборы. Приговор вступает в силу незамедлительно.

Суд установил, что на протяжении более чем 11 лет подсудимые в общей сложности нецелевым образом потратили 4,1 млн евро на зарплаты фиктивно трудоустроенных помощников, которые в действительности работали не в интересах Европарламента, а в интересах партии Ле Пен. 12 помощников также признаны виновными, их и евродепутатов судили вместе.

Как передает BFMTV, Марин Ле Пен покинула зал суда сразу после того, как было оглашено назначенное ей наказание.

Кроме пятилетнего запрета на участие в выборах Ле Пен получила четыре года лишения свободы: два из них - условно, на протяжении еще двух она будет обязана носить электронный браслет. Также ей назначен штраф в 100 тысяч евро. Прокуратура требовала для нее пять лет тюрбмы.

Политик отрицает нарушение законов Франции и правил Европарламента. Свое преследование она считает политическим.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса". По его словам, Москва "не хочет вмешиваться во внутренние дела Франции и никогда это не делала". Он добавил, что ситуация вокруг Марин Ле Пен, а также президентских выборов в Румынии, свидетельствует о том, что "идет попрание демократических норм".

В декабре 2025 года Ле Пен заявляла, что готовится к возможным досрочным президентским выборам, поскольку считает шатким положение действующего президента Эммануэля Макрона.

Марин Ле Пен с 2011 до 2021 года руководила партией "Национальный фронт", основанной в 1972 году ее отцом Жаном-Мари Ле Пеном, сменив отца во главе партии. С 2017 года она является депутатом Национального собрания Франции. Депутатом Европарламента она была с 2004 до 2017 года. В президентских выборах она участвовала в 2012, 2017 и 2022 годах, в последние два раза выходила во второй тур.