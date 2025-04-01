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Республиканцы не верят в серьезность заявлений Трампа о третьем сроке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Законодатели от Республиканской партии не воспринимают всерьез заявления президента США Дональда Трампа о том, что он может баллотироваться на третий срок, но некоторые все же не исключают этого.

"У нас есть небольшая проблема, которая, вероятно, помешает этому случиться. Это называется Конституцией. Я думаю, что это, скорее, насмешка, чем что-либо еще", - цитирует издание The Hill сенатора Маркуэйна Маллина.

В свою очередь сенатор Джон Корнин заявил газете, что у Трампа "отличное чувство юмора".

Тем временем лидер сенатского большинства Джон Тун сказал журналистам телеканала NBC News, что, вероятно, президент США просто "забавляется".

"Он, вероятно, издевается над вами", - заявил Тун.

Председатель юридического комитета Сената Чак Грассли посоветовал репортерам канала: "Прочтите Конституцию".

Между тем сенатор Рон Джонсон напомнил изданию The Hill: "У нас есть конституционная поправка, которая предотвратит это".

По мнению сенатора Томми Табервилла, это просто разговоры.

"Конституция гласит одно", - сказал он телеканалу CNN.

"Изменение Конституции было бы непростой задачей. Я не думаю, что это произойдет", - отметил сенатор и добавил, что нельзя "сбрасывать такой вариант со счетов".

А вот сенатор Линдси Грэм (в 2024 году внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ) уклонился от ответа на вопрос, будет ли Трамп баллотироваться на третий срок.

"Спросите меня в 2027 году", - ответил он The Hill.

В то же время лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ сообщил: "Сейчас нет предложений по изменению Конституции".

Ранее Трамп заявил, что пока не изучал возможность баллотироваться на третий срок, однако не отказался бы посоперничать на выборах с экс-президентом США Бараком Обамой.

Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента более двух раз. Нынешний срок Трампа - второй.

США Сенат Трамп Линдси Грэм
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