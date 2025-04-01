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Трамп хотел бы посоперничать с Обамой на президентских выборах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не изучал возможность баллотироваться на третий срок, однако не отказался бы посоперничать на выборах с экс-президентом США Бараком Обамой.

"Теперь люди просят меня баллотироваться", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

"Они говорят, что есть способ, которым вы можете это сделать, но я не знаю об этом, я не изучал этот вопрос", - добавил он.

По словам Трампа, он "был бы рад", если бы демократы выдвинули на президентские выборы экс-президента Обаму - "это было бы неплохо".

Ранее Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос о возможном участии в последующих выборах главы государства, заявил, что любит свою работу, но пока сосредоточен на текущих делах.

Он подчеркнул, что "слишком рано думать" о переизбрании на третий срок, но "многие люди хотят, чтобы я это сделал".

Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента более двух раз. Нынешний срок Трампа - второй.

Дональд Трамп США Барак Обамой
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