Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС адекватно отреагировать на пошлины США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает неверной торговую политику администрации США, объявившей о повышении таможенных пошлин на широкий круг товаров из Евросоюза, она заверила, что ЕС готов адекватно отреагировать на эти меры.

"Позвольте мне прояснить: не Европа начинала эту конфронтацию. Мы считаем, что это неправильно. Но мое обращение к вам сегодня также заключается в том, что у нас есть все необходимое для защиты наших людей и нашего процветания", - заявила она, выступая в Европарламенте на дебатах по заключениям Европейского совета от 20 марта 2025 года.

"У нас самый большой единый рынок в мире. У нас есть сила для переговоров. У нас есть сила для сопротивления. И народы Европы должны знать: вместе мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности. И мы всегда будем отстаивать Европу", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, "многие европейцы чувствуют себя совершенно обескураженными заявлениями из США" после того, как Евросоюз выстраивал партнерские связи с Соединенными Штатами, которые расценивал как нерушимые. Торговля, отметила фон дер Ляйен, "принесла больше, чем процветание, она принесла идею общего образа жизни".

"На данный момент администрация США объявила о 25-процентном повышении тарифов на импорт стали, алюминия, автомобилей и автомобильных деталей. Следующими секторами, на которые будут распространяться тарифы, станут полупроводники, фармацевтика и древесина. А завтра мы ожидаем еще одного объявления: о так называемых "взаимных" тарифах, которые немедленно будут применяться почти ко всем товарам и многим странам мира", - сообщила председатель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "распространяемые на всё тарифы ухудшают ситуацию, а не улучшают ее, тарифы - это налоги, которые будут платить люди". "Тарифы - это налоги для американцев на продукты питания и лекарства. Тарифы просто подстегнут инфляцию", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также перечислила "три столпа", на которых Евросоюз будет строить свою торговую стратегию.

"Во-первых, мы открыты для переговоров. Мы подойдем к этим переговорам с позиции силы. У Европы много аргументов: от торговли до технологий и размера нашего рынка. Но эта сила также основана на нашей готовности принимать жесткие контрмеры. (...) Во-вторых, мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. (...) И, в-третьих, мы удвоим наши усилия по обеспечению процветания единого рынка. Единый рынок является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей", - сформулировала она позицию ЕС.