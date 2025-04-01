Поиск

Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС адекватно отреагировать на пошлины США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает неверной торговую политику администрации США, объявившей о повышении таможенных пошлин на широкий круг товаров из Евросоюза, она заверила, что ЕС готов адекватно отреагировать на эти меры.

"Позвольте мне прояснить: не Европа начинала эту конфронтацию. Мы считаем, что это неправильно. Но мое обращение к вам сегодня также заключается в том, что у нас есть все необходимое для защиты наших людей и нашего процветания", - заявила она, выступая в Европарламенте на дебатах по заключениям Европейского совета от 20 марта 2025 года.

"У нас самый большой единый рынок в мире. У нас есть сила для переговоров. У нас есть сила для сопротивления. И народы Европы должны знать: вместе мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности. И мы всегда будем отстаивать Европу", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, "многие европейцы чувствуют себя совершенно обескураженными заявлениями из США" после того, как Евросоюз выстраивал партнерские связи с Соединенными Штатами, которые расценивал как нерушимые. Торговля, отметила фон дер Ляйен, "принесла больше, чем процветание, она принесла идею общего образа жизни".

"На данный момент администрация США объявила о 25-процентном повышении тарифов на импорт стали, алюминия, автомобилей и автомобильных деталей. Следующими секторами, на которые будут распространяться тарифы, станут полупроводники, фармацевтика и древесина. А завтра мы ожидаем еще одного объявления: о так называемых "взаимных" тарифах, которые немедленно будут применяться почти ко всем товарам и многим странам мира", - сообщила председатель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "распространяемые на всё тарифы ухудшают ситуацию, а не улучшают ее, тарифы - это налоги, которые будут платить люди". "Тарифы - это налоги для американцев на продукты питания и лекарства. Тарифы просто подстегнут инфляцию", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также перечислила "три столпа", на которых Евросоюз будет строить свою торговую стратегию.

"Во-первых, мы открыты для переговоров. Мы подойдем к этим переговорам с позиции силы. У Европы много аргументов: от торговли до технологий и размера нашего рынка. Но эта сила также основана на нашей готовности принимать жесткие контрмеры. (...) Во-вторых, мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. (...) И, в-третьих, мы удвоим наши усилия по обеспечению процветания единого рынка. Единый рынок является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей", - сформулировала она позицию ЕС.

Европа Евросоюз Европарламент США Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Грузии вернул статью "Измена родине", отмененную при Саакашвили

Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах

Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах

Авария электромобиля Xiaomi в Китае обрушила котировки компании на 5,5%

OpenAI провела инвестраунд на $40 млрд, получив оценку в $300 млрд

Трамп сравнил приговор Ле Пен с происходящим в США

Brent подорожала до $74,92 за баррель

Что случилось этой ночью: 1 апреля вторник

Республиканцы не верят в серьезность заявлений Трампа о третьем сроке

Пилотируемый корабль SpaceX успешно вышел на орбиту для полета над полюсами Земли

Пилотируемый корабль SpaceX успешно вышел на орбиту для полета над полюсами Земли
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6116 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне60 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });